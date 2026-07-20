"Положение европейских народов будет адским": политолог о влиянии санкций на ЕС Колташов: европейские народы живут все хуже с каждым пакетом санкций против РФ

Москва20 июл Вести.Каждый новый пакет санкций Евросоюза против России ухудшает экономическую ситуацию в самих странах-инициаторах запретов, в результате положение европейских народов может стать просто адским. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов.

Введение все новых санкций против РФ эксперт сравнил с движением по ступенькам.

То есть первый, второй, пятый, двадцатый пакеты санкций - идет, идет, идет, и в какой-то момент это должно, в понимании еврократии, достичь некого результата. Но дело в том, что с точки зрения европейского обывателя эти ступеньки выглядят несколько иначе сказал Колташов

По его словам, экономическое положение среднего европейского обывателя в 2014 году было "относительно хорошим".

А дальше санкций становится больше, больше, новые, новые пакеты, с 2022 года их все больше, больше, а экономическое положение - все хуже, хуже и хуже. И получается, что победа над Россией будет достигнута всей этой суммой пакетов, когда положение европейских народов будет просто адским. То есть оно должно ухудшиться еще заявил политолог

Каждый новый пакет санкций, по его словам, лишь ухудшает экономическую ситуацию и положение домохозяйств в самих странах-инициаторах. Эксперт провел аналогию с отдачей от выстрела.

Пакетам числа нет, они некогда должны были производить впечатление, что это такой нарастающий напор, идущий на Россию. А получается, что они стреляют, стреляют постоянно санкциями, и постоянно идет отдача подчеркнул Колташов

Ранее Евросоюз впервые ввел против России санкции с формулировкой "за удары по Киеву". Рестрикции затронули пять граждан РФ и группу "АБС Электро".