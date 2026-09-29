Москва29 сен Вести.Лидеры стран Европы продолжают глупо и бесполезно поддерживать конфликт на Украине несмотря на то, какое влияние он оказывает на весь континент. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" на полях 23-й встречи Международного дискуссионного клуба "Валдай" профессор кафедры политики и международных отношений Кентского университета Ричард Саква.

Он, в частности, напомнил об экономических последствиях украинского конфликта для Европы.

Стоимость электроэнергии в Европе выросла в четыре раза, чем была совсем недавно, и, конечно, это влияет на все аспекты логистики и повседневной жизни. Итак, континент охвачен полномасштабной бурей, и все же нашим лидерам позволено продолжать войну, которая совершенно бесполезна. Продолжать войну глупо. Это совершенно бесполезно, потому что любая война должна заканчиваться подчеркнул Саква

Ранее председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в комментарии ИС "Вести" сравнил фантазии европейских лидеров с миром "Звездных войн".