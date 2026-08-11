Москва11 авг Вести.Оказываемая на протяжении четырех лет Украине военная поддержка лишь затянула конфликт и привела к опустошению европейских арсеналов и экономики Европы в целом, заявил итальянский евродепутат, лидер партии "Национальное будущее" генерал Роберто Ванначчи.

Комментируя распространившиеся в СМИ сообщения о блокировании порта Одесса и других морских узлов Украины, он подчеркнул, что продолжение поставок оружия и финансирования Киева лишь затягивает военный конфликт и "ставит на колени европейскую экономику".

Четыре года поддержки Киева: в итоге миллиарды евро пошли на золотые унитазы, виллы и яхты. Поставки оружия опустошили европейские арсеналы, энергетическая политика, подчиненная санкциям, привела к росту цен на энергоносители - и все это ради того, чтобы сегодня констатировать, что российская армия продолжает продвижение, а противовоздушная оборона не перехватывает ракеты и Черное море парализовано? отметил Ванначчи, слова которого приводит ТАСС

Он призвал перестать считать, что военная поддержка способствует укреплению переговорных позиций Украины.