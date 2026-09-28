Москва28 сен Вести.Реальность, в которой мы живем, является результатом мыслей людей. Не все люди думают одинаково и стремятся к решению острых проблем современности. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года проходит XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания – "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?".

Ситуация, в которой мы живем, острая, достаточно противоречивая, и мы сталкиваемся с тем, что надо очень много и хорошо думать о том, что происходит. Вы знаете, реальность, в которой мы живем, во многом – результат мыслей. Люди думают, не все думают одинаково, многие думают и плохо. Мы знаем таких людей сказал Быстрицкий

По его словам, участники заседания думают конструктивно и настроены на решение наиболее острых проблем современности и надеются совместными усилиями найти подходы, которые изменят мир в лучшую сторону.

Как ранее отметил журналист Павел Зарубин, новое заседание клуба "Валдай" пройдет в условиях, когда власти Евросоюза (ЕС) резко ужесточили риторику о якобы "неминуемом нападении" России.