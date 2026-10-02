Москва2 окт Вести.Российская армия наносит серьезный урон транспортной инфраструктуре Украины, причиняя ей огромный ущерб. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Русские разрывают транспортную сеть внутри Украины, а сейчас они принялись за коммуникации. Ущерб просто огромен. Украина не может даже приблизиться к чему-то подобному в отношении России сказал Миршаймер

Профессор выразил уверенность, что Москва одержит победу не только над Украиной, но и над НАТО, так как будущее альянса тесно связано с ходом конфликта. Именно поэтому генеральному секретарю Марку Рютте, например, приходится делать вид, что все якобы идет по плану Запада.

По мнению Миршаймера, это только вопрос времени, когда украинцы проиграют эту войну и им придется согласиться на мир.

Ранее посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью венгерской радиостанции InfoRadio заявил, что украинское правительство оценивает ущерб, понесенный во время военного конфликта с Россией, почти в $600 млрд. Что же касается потерь в энергетическом секторе, то они превышают $100 млрд, добавил он.