Москва2 октВести.Власти Украины оценивают ущерб, понесенный во время военного конфликта с Россией, почти в $600 млрд, заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью венгерской радиостанции InfoRadio.
Разрушены промышленные объекты на сумму более $60 млрд. Ущерб транспортной инфраструктуре оценивается в $96 млрд, а потери в энергетическом секторе превышают $100 млрдотметил посол
Шандор добавил, что размер ущерба растет с каждым днем.
Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что без западной поддержки у Украины нет возможности продолжать войну с Россией.