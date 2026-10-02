На Украине заявили, что ущерб от конфликта с Россией достиг $600 млрд

Украина оценила потери от конфликта с Россией в $600 млрд На Украине заявили, что ущерб от конфликта с Россией достиг $600 млрд

Москва2 окт Вести.Власти Украины оценивают ущерб, понесенный во время военного конфликта с Россией, почти в $600 млрд, заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью венгерской радиостанции InfoRadio.

Разрушены промышленные объекты на сумму более $60 млрд. Ущерб транспортной инфраструктуре оценивается в $96 млрд, а потери в энергетическом секторе превышают $100 млрд отметил посол

Шандор добавил, что размер ущерба растет с каждым днем.

Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что без западной поддержки у Украины нет возможности продолжать войну с Россией.