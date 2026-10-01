Welt: без помощи Запада Киев не в силах продолжать конфликт с Москвой

Welt: Украина не сможет продолжать конфликт с Россией без поддержки Запада Welt: без помощи Запада Киев не в силах продолжать конфликт с Москвой

Москва1 окт Вести.Без западной поддержки у Украины нет возможности продолжать войну с Россией, заявил в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Обстановка такова, что Украина едва ли может зарабатывать собственные деньги. Без этой помощи [Запада], на мой взгляд, Украина уже не сможет вести войну против России отметил Ваннер

По мнению журналиста, войну ведут для того, чтобы поставить украинцев на колени, что и происходит на деле.

Ваннер предупредил, что украинская энергетика в преддверии зимы находится на грани краха, а производственные мощности разрушены.

Я должен называть вещи своими именами заключил Ваннер

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что власти страны уже перешли на режим максимальной экономии и отложили все непрофильные расходы, однако украинский бюджет остро нуждается в финансовой помощи Запада.