Politico: у Киева заканчиваются деньги на ведение боевых действий

Киев столкнулся с нехваткой средств на боевые действия Politico: у Киева заканчиваются деньги на ведение боевых действий

Москва1 окт Вести.Финансовые резервы Украины, выделенные на ведение боевых действий, сокращаются в крайне неблагоприятный для Киева период, пишет Politico.

По данным издания, ситуация осложняется приближением зимы, а также нехваткой вооружений, с которой столкнулась Украина. Politico отмечает, что дефицит средств может серьезно повлиять на способность Киева продолжать боевые действия.

Как пишет газета со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого, отсутствие необходимого финансирования способно подорвать возможности страны в военной сфере.

Издание также подчеркивает, что следующий год, вероятно, станет для Украины еще более сложным с точки зрения обеспечения финансирования.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина сообщало, что с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришел к власти, государственный внешний и внутренний долг Украины вырос в 4,5 раза.

Как отмечал ранее британский журнал The Economist, Россия, начав трехстороннюю кампанию бомбардировок Украины, намерена парализовать Киев еще до прихода зимы.