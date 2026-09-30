The Economist: Россия планирует парализовать Киев еще до прихода зимы The Economist: Россия намерена парализовать Киев до наступления зимы

Москва30 сен Вести.Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок Украины, в Москве намерены парализовать Киев еще до прихода зимы, пишет британский журнал The Economist.

Издание ссылается на двух украинских чиновников, которые ожидают, что российские атаки на Киев усилятся задолго до зимнего периода. По их версии, пиковой точкой дестабилизации столицы Украины для Вооруженных сил (ВС) РФ станет ноябрь.

В публикации говорится, что Россия начала "трехстороннюю кампанию бомбардировок". Отмечается, что значительным изменением в конфликте за последнее время стало массовое внедрение со стороны РФ "нового поколения дешевых управляемых пилотом реактивных беспилотников", способных "охотиться" за целями в режиме реального времени. The Economist подчеркивает, что именно они наносят основной ущерб украинской инфраструктуре.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что на Западе предрекли Украине "настоящий ад" этой зимой, спрогнозировав, что электричество в дома украинцев будет подаваться всего на один-два часа в сутки.