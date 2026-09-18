Москва18 сен Вести.Медиа Великобритании предрекли Украине тяжелые условия зимой, когда электричество будет подаваться в дома на один или два часа в день. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Западная пресса, в частности британская, под заголовками "Будет настоящий ад" публикует масштабные прогнозы того, что ждет Украину и ее крупнейшие мегаполисы нынешней зимой. Британские СМИ утверждают, что в лучшем случае в Киев будет подаваться электричество на час или два в сутки. Рухнет вся система жизнеобеспечения, логистики и при самом худшем варианте, когда будут уничтожены ключевые объекты энергоинфраструктуры Украины, наступит коллапс, который затронет все фундаментальные основы существования режима Зеленского сказал эксперт

По его словам, это заставит украинцев задуматься о своем положении и решать, что делать дальше: либо свергать власть, либо миллионами уезжать в Европу.

В любом случае прогнозы очень мрачные, причем комментаторы особо подчеркивают, что очевидно Москва больше не поддастся на уловки в виде предложений об энергетических и прочих перемириях… И в целом мы совершенно очевидно видим сегодня разочарование и скепсис в выступлениях западных политиков. Никто не говорит, что Украину ждет что-то хорошее. Все предрекают ужасный, беспросветный конец отметил Коротченко

Он добавил, что падение режима Зеленского - это лишь вопрос времени.