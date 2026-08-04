ЭП: зимой электричество на Украине могут включать лишь на 4-8 часов в сутки

На Украине допустили переход к графикам включения света зимой на 4-8 часов ЭП: зимой электричество на Украине могут включать лишь на 4-8 часов в сутки

Москва4 авг Вести.Графики отключения электричества этой зимой на Украине могут смениться "графиками включения". Нельзя исключать, что электроэнергия будет поставляться в дома от 4 до 8 часов в сутки, пишет украинское издание "Экономическая правда".

На Украине фактически будут действовать не графики отключений, а "графики включений". Электроснабжение будет доступно по 4–8 часов в сутки. Бизнес будет вынужден самостоятельно импортировать электроэнергию или работать на генераторах. Вероятность каскадной аварии высока указано в публикации

Опрошенные украинские эксперты видят три сценария развития событий — оптимистичный, базовый и негативный. Оптимистичный, по их мнению, сложится при своевременном завершении плановых ремонтных работ на электростанциях, запуске генерирующих мощностей, отсутствии массированных обстрелов и умеренном температурном режиме. При соблюдении всех этих условий электричество будут отключать по несколько часов в день из-за локальных аварий.

Наиболее вероятным, по данным издания, является базовый сценарий, предполагающий, что почасовые и аварийные отключения в дни наибольшей нагрузки будут длиться от 8 до 14 часов в сутки, а для бизнеса будут введены ограничения.

Пессимистичный сценарий может развиться при сочетании двух факторов: серии масштабных атак российских военных на энергетическую инфраструктуру и продолжительных сильных морозов на уровне 10–15 градусов с отдельными днями до –20 или ниже.

Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на Украине сложилось критическое положение с теплоснабжением, и предстоящая зима принесет страдания миллионам жителей страны.