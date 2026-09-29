Москва29 сен Вести.Украинские власти сделают все для того, чтобы втянуть Запад в конфликт с Россией. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

И вы знаете, когда вот действительно на Западе рассказывают о том, что Украина должна воевать и дальше, надо готовиться к войне с Россией в 2027, в 2030 и так далее… и поляки обсуждают, что Украина, украинские власти, украинские авантюристы делают все для того, чтобы создать поводы для втягивания Запада, Европы, Польши, в частности, в войну с Россией. То есть вот украинский режим идет на любые провокации с тем, чтобы в итоге действительно эта катастрофа произошла заявил эксперт

Ранее сообщалось, что Запад не готов к возможной войне с Россией из-за экономических трудностей. По оценке обозревателя портала UnHerd, директора аналитического центра Eurointelligence Вольфганга Мюнхау, у России практически нет долгов, а бюджетный дефицит из-за конфликта на Украине небольшой. В США, Франции и теперь уже в Германии нехватка средств куда острее, поэтому Западу, полагает Мюнхау, грозит потенциально разрушительный финансовый кризис.