UnHerd: Запад не готов к войне с Россией из-за дефицита бюджета

На Западе признали неготовность к войне с Россией из-за кризиса UnHerd: Запад не готов к войне с Россией из-за дефицита бюджета

Москва28 сен Вести.Запад не готов к возможной войне с Россией из-за экономических трудностей, считает обозреватель портала UnHerd, директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау.

По его оценке, у России практически нет долгов, а бюджетный дефицит из-за конфликта на Украине небольшой. В США, Франции и теперь уже в Германии нехватка средств куда острее, поэтому Западу, полагает автор, грозит потенциально разрушительный финансовый кризис.

В качестве примера Мюнхау приводит доходность десятилетних казначейских облигаций США, важнейшего финансового инструмента в мире. На прошлой неделе она поднялась до 5,2%, самого высокого уровня почти за 20 лет. По словам обозревателя UnHerd, обычные инвесторы, например пенсионные фонды, сбрасывают американские бумаги, потому что те перестали выглядеть надежными.

Автор материала призвал не питать иллюзий насчет расклада сил в возможном противостоянии с Россией.

Чьи рынки облигаций рухнут первыми? У кого раньше закончатся перехватчики? задался вопросами Мюнхау

Благодаря общей сельскохозяйственной политике, как бы ее ни критиковали, Европе не грозит остаться без продовольствия, однако по всем остальным направлениям – военному, энергетическому и финансовому – Старый Свет находится в невыгодном положении, подчеркнул Мюнхау.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прямое столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.