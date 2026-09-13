Москва13 сен Вести.Украинские власти вынашивают сверхидею прямого жесткого столкновения РФ и Запада. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.

Сверхидеей киевского режима является желание втянуть в прямое жесткое столкновение Россию и Запад, поэтому они избрали путь провокаций и террора, двигаясь от этапа к этапу отметил он

Константинов выразил уверенность, что киевскому режиму не нужен мир на Украине. Как отметил собеседник агентства, украинские власти давно используют конфликт для наживы и растрачивания средств Запада.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис также заявил, что на Украине разворовываются деньги, которые Киев получает от западных стран.