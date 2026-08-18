Западный проект по использованию Украины против России близок к завершению Константинов: проект Запада по использованию Украины против России завершается

Москва18 авг Вести.Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заявил о завершении проекта Запада по использованию Украины против России, сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация на фронте для киевского режима неблагоприятна, ощущается нехватка личного состава.

Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны в поисках того самого "последнего украинца", чтобы срочно спеленать его и отправить на фронт. Предпоследние украинцы стремительно заканчиваются заявил Константинов агентству

Кроме того, в публикации отмечается, что ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта, а запасы ракет-перехватчиков у ВСУ также сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом.

Ранее о желании уничтожить Россию с помощью Украины говорили президент РФ Владимир Путин и председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.