Премьер Украины Корецкий заявил о переходе кабмина на режим супер-экономии Премьер Украины Корецкий: кабмин страны переходит на режим максимальной экономии

Москва30 сен Вести.Правительство Украины перешло на режим максимальной экономии, однако украинский бюджет критически нуждается в финансовой помощи Запада. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

По его словам, в ближайшие две недели украинскому правительству будет необходимо максимально ускорить работу по получению международной помощи.

Правительство перешло на режим максимальной экономии и отложило все непрофильные расходы написал Корецкий в своем Telegram-канале

29 сентября украинский Минфин спрогнозировал рост дефицита бюджета Украины в 2027 году до 15% от ВВП страны.