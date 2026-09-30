Москва30 сенВести.Правительство Украины перешло на режим максимальной экономии, однако украинский бюджет критически нуждается в финансовой помощи Запада. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
По его словам, в ближайшие две недели украинскому правительству будет необходимо максимально ускорить работу по получению международной помощи.
Правительство перешло на режим максимальной экономии и отложило все непрофильные расходынаписал Корецкий в своем Telegram-канале
29 сентября украинский Минфин спрогнозировал рост дефицита бюджета Украины в 2027 году до 15% от ВВП страны.