Москва25 сен Вести.Российские военные серьезно выводят из строя стратегическую логистику Украины, уничтожая локомотивы и инфраструктуру пунктов пропуска, из-за чего страна постепенно превращается в выжженное поле. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По словам эксперта, ситуация для противника складывается неблагоприятно.

Мы начинаем достаточно серьезно рушить стратегическую логистику. Я напомню, что мы уже вынесли порядка 500 локомотивов железнодорожных, а это серьезно нарушает поставки с Запада на Восток. Пытаться перебить железнодорожные переезды, мосты или рельсы – это не самая эффективная составляющая, потому что это быстро вводится в строй заявил он

Эксперт пояснил, что восстановление локомотивов, в отличие от мостов и дорог, является очень проблематичной задачей.

Мы видим, что Украина тоже достаточно быстро восстанавливает все, что связано с железнодорожным хозяйством. А вот локомотивы найти – это сложно. Если по ним нанесли удар, они, как правило, уже полностью списываются, не подлежат восстановлению. Получить их с Запада или еще откуда-то – это проблематично, разные стандарты, поэтому они сейчас в странах СНГ пытаются найти их. У них их всего порядка тысячи, и когда мы дальше продолжим это действие, это уже будет для них, ну, серьезное, тяжелое испытание сказал Клинцевич

Эксперт также отметил удары российских военных по пунктам пропуска на западной границе Украины.

Кроме этого, мы начинаем работать по пунктам пропуска на Западе, это тоже очень важно. Мы видели, что были нанесены удары по "Староказачью" – это с Молдавией, часть пунктов пропуска, это были со стороны Польши. Там было много криков. Понятно, что дорогу ты не уничтожишь, понятно, что перемещение все равно возможно. Там, кстати, их порядка двадцати всего на Западной границе Украины. Но сама инфраструктура, которая обеспечивает таможенно-пограничные процедуры, вот ее как раз-таки достаточно сложно восстанавливать добавил он

По словам Клинцевича, Украина превращается в серую зону, где вся логистика и восстановление осуществляются из-за границы.

Сейчас мы находимся в той категории, когда Украина начинает превращаться в серую зону, в выжженное поле, где нет какой-то деятельности инфраструктуры, то есть, условно говоря, находятся только военные, и вся поставка, вся логистика, ремонт, обучение, восстановление личного состава, там, техники и так далее, все осуществляется из-за границы заключил военный эксперт

Ранее Клинцевич заявил, что полномасштабный запуск низкоорбитальной спутниковой системы "Рассвет" обернется катастрофой для Вооруженных сил Украины.