Москва25 сен Вести.Полномасштабный запуск низкоорбитальной спутниковой системы "Рассвет" обернется катастрофой для Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Почему, кстати, на лиманском направлении, к сожалению, там противник имеет небольшие успехи… Почему у него получается хоть немного, но серую зону съедать? Ну, во-первых, конечно, это Starlink – это возможность применения маток, как наземных, так и воздушных, то есть они далеко их затаскивают и дальше дроны работают. Мы пока это делать не можем, у нас в основном радиосвязь. Но когда заработает в полный рост наш комплекс "Рассвет", вот тогда, конечно, нам станет намного легче. А для противника это будет катастрофа. Они, кстати, об этом уже говорят, потому что у них, ну, скажем так, количественные какие-то показатели в тяжелых вооружениях не такие, как у нас