Спутниковый интернет "Рассвет" испытали при дистанционном голосовании на выборах

Российский аналог Starlink систему "Рассвет" протестировали на выборах Спутниковый интернет "Рассвет" испытали при дистанционном голосовании на выборах

Москва21 сен Вести.Российская спутниковая система "Рассвет", которую также называют аналогом спутникового интернета от компании Starlink, была испытана в Заполярье, сообщили в компании-разработчике системы — "Бюро 1440".

Проект реализован совместно с Центральной избирательной комиссией РФ для обеспечения доступа к цифровым услугам в любом регионе России, включая отдаленные территории.

Девятнадцатого сентября 2026 года жители заполярного поселка Нельмин-Нос (Ненецкий автономный округ) смогли принять участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы благодаря спутниковой связи "Бюро 1440". Установленный в поселке терминал стал коллективной точкой доступа к надежному высокоскоростному интернету — цифровым мостом с Большой землей сообщается в Telegram-канале компании

Голосование на выборах стартовало 18 сентября и завершилось 20 сентября. Окончательные итоги выборов ЦИК подведет не раньше пятницы, 25 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.