Москва21 сенВести.Российская спутниковая система "Рассвет", которую также называют аналогом спутникового интернета от компании Starlink, была испытана в Заполярье, сообщили в компании-разработчике системы — "Бюро 1440".
Проект реализован совместно с Центральной избирательной комиссией РФ для обеспечения доступа к цифровым услугам в любом регионе России, включая отдаленные территории.
Девятнадцатого сентября 2026 года жители заполярного поселка Нельмин-Нос (Ненецкий автономный округ) смогли принять участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы благодаря спутниковой связи "Бюро 1440". Установленный в поселке терминал стал коллективной точкой доступа к надежному высокоскоростному интернету — цифровым мостом с Большой землейсообщается в Telegram-канале компании
Голосование на выборах стартовало 18 сентября и завершилось 20 сентября. Окончательные итоги выборов ЦИК подведет не раньше пятницы, 25 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.