На Украине заявили о большой проблеме из-за российских спутников "Рассвет" Советник Зеленского Бескрестнов: спутники "Рассвет" станут большой проблемой

Москва20 сен Вести.Российские спутники "Рассвет" станут большой проблемой для Украины. Об этом заявил внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов.

Он напомнил, что Россия – космическое государство. По словам Бескрестного, спутники дадут российской стороне возможность управлять "Геранями" и ракетами онлайн.

Это будет огромная проблема для нас, нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа написал Бескрестнов в своем Telegram-канале

"Рассвет" - низкоорбитальная спутниковая система, разработана частной российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440". Сооснователь и руководитель "Бюро 1440" Алексей Шелобков заявил, что спутники "Рассвет" обеспечат отечественную гибридную связь на всей территории мира. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявлял, что проект "Рассвет" является российским ответом американскому Starlink.