Москва30 авг Вести.Требование киевского режима к Международному союзу электросвязи (МЭС) исключить территорию Украины из зоны охвата низкоорбитальной группировки российских спутников "Рассвет" невыполнимо, заявил газете "Взгляд" военный эксперт Алексей Анпилогов.

Эксперт подчеркнул, что МЭС – чисто консультативная структура, которая регулирует использование радиочастот и спутниковых орбит, чтобы избежать аварий и помех, а также разрабатывает рекомендательные стандарты. Полномочий что-либо запрещать суверенным странам у МЭС нет, напомнил он.

Запретить спутникам считывать данные с какого-то определенного диапазона – невозможно. Речь идет о направленном сигнале, который поступает напрямую в приемник аппарата с той территории, которая попадает в угол обзора механизма. То есть отследить, где именно и в какое время происходит контакт между спутником и данными с поверхности Земли нельзя даже чисто с технической точки зрения сказал Анпилогов

Киев подал требование к МЭС исключить украинские территории из зоны охвата спутников "Рассвет" 29 августа. В своем заявлении Киев утверждал, что эта система создает проблемы Вооруженным силам Украины.

В тот же день военный эксперт Василий Дандыкин заявил ИС "Вести", что России необходимо создавать собственную сеть спутников для ударов по объектам и позициям украинских боевиков.