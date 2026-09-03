Москва3 сен Вести.В структуру многопрофильного технологического "ИКС Холдинга" входит частная аэрокосмическая компания "Бюро 1440", которая выводит на орбиту целевые спутники. Предполагается, что они обеспечат высокоскоростным интернетом регионы. Кроме того, система необходима для того, чтобы иметь "отечественную, гибридную связь на всей территории мира". Об этом заявил ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор ООО "ИКС Холдинг", сооснователь и руководитель "Бюро 1440" Алексей Шелобков.

По его словам, в 2026 году проект перешел от стадии исследований к апробации сервиса. Команда начала первые тесты с потребителями в разных регионах страны.

Суть не в ответе или не в ответе Starlink (глобальная система спутниковой связи компании SpaceX ), суть в том, что это ключевая технология в области связи. Это стандарт связи будущего. Наверное, мы не говорили в 1980-е годы про ответ Nokia (финская компания, выпускающая телекоммуникационное оборудование). Так и сейчас мы не говорим про ответ Starlink. Мы говорим о том, что Россия создает свою собственную спутниковую группировку. … В августе, в соответствии с нашими планами, мы не только проводим наши внутренние тесты для самих себя, но и начали первые тесты с нашими потребителями, даже с неким опережением графика. … Мы охватываем достаточно большие территории, проверяя, как будет работать наш сервис. И также, например, с РЖД мы уже установили первый терминал на поезд дальнего следования. Так что в ближайшие дни-недели апробируем наш сервис заявил Шелобков



Ранее он заявлял, что российский проект "Рассвет", собственная низкоорбитальная спутниковая группировка для широкополосной связи, позволит устранить цифровое неравенство.

Шелобков также считает, что космос уже давно стал инфраструктурой бизнеса.

Роскосмос хочет вовлечь в отрасль частные компании.