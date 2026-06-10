Глава Роскосмоса заявил, что компания не будет бороться с частниками на рынке

Роскосмос хочет вовлечь в отрасль частные компании Глава Роскосмоса заявил, что компания не будет бороться с частниками на рынке

Москва10 июн Вести.Задачей Роскосмоса на сегодняшний день стало максимальное вовлечение в ракетно-космическую отрасль частных компаний. Об этом сообщил в интервью "Эксперту" глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По его словам, зачастую Роскосмос, поддерживая свои компании, боролся с теми участниками рынка, которые были "за забором". Сейчас ставится обратная задача - максимально вовлечь частников.

Для нас основная модель - это перестать плодить монополию и перестать бороться с теми игроками, которые не находятся в нашем контуре, потому что космическая отрасль едина заявил он

Среди частных компаний глава госкорпорации назвал "Бюро 1440", "Новый старт", "Спутникс", "Новый космос", "Геоскан".