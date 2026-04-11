Москва11 апр Вести.Объем инвестиций частного инвестора в совместный проект с Роскосмосом "Новый старт" составит 600 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он уточнил, что этот объем средств будет вкладываться в проект на протяжении восьми лет.

Это сейчас проект, в который частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей, и буквально на этой неделе мы договорились, что объем инвестиций… составит 600 миллиардов рублей сказал Баканов

Ранее Баканов в беседе с ИС "Вести" назвал привлечение инвестиций одной из главных задач космической отрасли России. Глава госкорпорации подчеркнул, что уже сейчас проекты с частным финансированием успешно реализуются.