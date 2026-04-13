Баканов: в 2027 году пройдет первый пуск со стартового комплекса "Нового старта"

Москва13 апр Вести.Первый запуск со стартового комплекса частной космической компании "Новый старт" на космодроме Восточный состоится в первом квартале 2027 года. Об этом заявил ИС "Вести" глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По его словам, Роскосмос договорился с "Новым стартом" об объеме инвестиций в отрасль ракетостроения.

"Новый старт" занимается развитием ракетной тематики. Они строят площадку на космодроме Восточный за свои деньги. Первый запуск должен состояться в первом квартале 2027 года сказал Баканов

Глава Роскосмоса подчеркнул, что компания намерена заниматься ракетами с возвращаемыми ступенями, чтобы быть максимально конкурентоспособной на мировом рынке.

11 апреля Баканов заявил, что в России пройдет консолидация активов в спутникостроительной отрасли, находящихся вне периметра Роскосмоса. По его словам, речь идет о производстве спутников для нужд связи и телекоммуникаций.