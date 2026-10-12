Военный эксперт назвал условия для успешного разрушения мостов через Днепр Военный эксперт объяснил, как ВС РФ могут эффективно разрушать мосты через Днепр

Москва12 окт Вести.Военный эксперт Михаил Ходаренок в интервью ИС "Вести" назвал условия для эффективного поражения мостов через Днепр.

По его словам, приоритетными целями ударов российской армии должны стать объекты энергохозяйства и мостовые переходы. Для того, чтобы основательно разрушить мост, нужно разрушить его опоры, а это можно сделать только с помощью авиационных бомб.

Для этого надо как минимум завоевать господство в эфире, хотя бы в том месте, где собираются вывести окончательно мосты из строя, то есть создать невыносимые условия для функционирования всех средств РЭБ противника. Второе - вывести из строя системы ПВО, то есть сделать возможным действия пилотируемой авиации в тех зонах, где планируется поражение мостов. И тогда уже можно будет применять боеприпасы более крупного калибра от полутора тысяч килограммов и более. Только такие средства поражения могут вывести опоры мостов из строя сказал он

Ходаренок подчеркнул, что любой мост через реку Днепр имеет стратегическое значение, ведь именно по этим переправам осуществляется поставка материальных средств и переброска подкреплений на различные направления.