Эксперт Дандыкин заявил, что Россия ответит ВСУ ударами по мостам на Украине Эксперт Дандыкин: ВС России должны уничтожать мосты на территории Украины

Москва29 окт Вести.Российский ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет системным. Речь идет об уничтожении или повреждении мостов в Киеве, Днепропетровске и Запорожье, заявил военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, которые приводит MK.RU, повреждение мостов на Украине сразу скажется на снабжении группировок Вооруженных сил Украины на Левобережье.

Отвечать нужно системно. Первое и главное — целенаправленное уничтожение или повреждение мостов через Днепр в Киеве, Днепропетровске, Запорожье сказал Дандыкин

Уточняется, что ВС РФ также стоит сосредоточиться на уничтожение остатков украинской ПВО, в том числе корректируемыми бомбами. Говоря о целях киевского режима Дандыкин заявил, что для Зеленского главное – сорвать трехсторонние переговоры в Абу-Даби и принудить Россию к временному перемирию для дальнейшего нанесения ущерба.

18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные продолжают наносить массированные удары по Украине с целью снижения ее ударного потенциала.