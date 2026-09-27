Москва27 сен Вести.Российские удары по украинским data-центрам осложняют логистику ВСУ и работу всего ВПК страны, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он предположил, что РФ продолжит выводить из строя украинские data-центры.

Украина пытается восстанавливать [data-центры], но уничтожается база. Соответственно, нарушается связь, которой пользуются ВСУ. Удары будут наноситься прежде всего по Киеву, потому что основные ЦОД находятся там, но и не только. Отсутствие или перебои со связью сказываются непосредственно на ведении боевых действий на земле, на всех других процессах, связанных и с оборонкой, и с транспортной системой сказал Дандыкин

Эксперт отметил, что эти российские удары - часть стратегии по ухудшению положения противника. Заявления украинского руководства о необходимости перемирия подтверждают, что ВСУ испытывают проблемы, добавил он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по центру обработки данных "Водафон" в Киеве, который входит в число крупнейших поставщиков интернета для ВСУ.