Эксперт Лизан: дата-центры на Украине восстанавливать некому и не на что

Эксперт заявил, что удары ВС РФ по дата-центрам лишат Украину части ресурсов Эксперт Лизан: дата-центры на Украине восстанавливать некому и не на что

Москва27 сен Вести.Удары российских военных по дата-центрам на Украине продолжатся, а восстанавливать их некому и на это нет средств. Об этом информационной службе "Вести" заявил член экспертного совета ЭВМ АНО "Евразия" Иван Лизан.

Восстанавливать дата-центры на Украине некому, ну и не за что, денег на это у них совсем нет. Что будет дальше? Исхожу из того, что будут бить по дата-центрам дальше, выбьют все, до чего смогут дотянуться по образцу того, что было сделано со складами и распредцентрами заявил Лизан

Эксперт отметил, что это приведет к недоступности ресурсов, размещенных на украинских серверах.

Соответственно, все это приведет к тому, что часть ресурсов будет недоступна, потому что они размещены в дата-центрах на территории Украины, а эти центры будут сожжены добавил Лизан

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что удары российских военных по дата-центрам на Украине уже ощутимы для противника, а перенос серверов военных систем на западные площадки повышает их уязвимость.