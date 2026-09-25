Москва25 сен Вести.Удары российских военных по дата-центрам на Украине уже ощутимы для противника, а перенос серверов военных систем на западные площадки повышает их уязвимость. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По словам эксперта, обрушение дата-центров имеет важное значение для ВС РФ.

Немаловажный момент – это обрушение дата-центров. Мы раньше воздерживались от ударов по ним, сейчас это начинает ощущаться простыми гражданами – это снижение пропускной способности интернета, это замедление там всех государственных функций, это повышение стоимости услуг. Но самое главное для нас – это, конечно, получение доступа к боевым системам. Их порядка семнадцати на Украине, там самые разные: "Дельта", "Крапива", "Мелча", там их целая-целая куча, "Вираж-планшет" там и так далее заявил Клинцевич

Он пояснил, что перенос военной инфраструктуры на западные дата-центры делает системы уязвимее.

Когда они находятся на своих серверах, ну, они их могут прикрыть, условно говоря, для доступа наших там, назовем так, военных хакеров. Соответственно, как только они их будут сейчас переносить и переносят на западные дата-центры, где менее высокие стандарты по защите, все-таки они там не так боятся нашего проникновения, у нас больше возможностей найти так называемые уязвимости нулевого дня – термин, который используют хакеры, который обозначает, ну, условно говоря, прямой доступ в систему сказал эксперт

Ранее Клинцевич заявил, что российские военные серьезно обрушают стратегическую логистику Украины, уничтожая локомотивы и инфраструктуру пунктов пропуска.