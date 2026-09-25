Дандыкин: РФ будет бить по дата-центрами не только в Киеве и применять "Кинжалы"

Эксперт рассказал, как изменится география ударов ВС РФ по объектам на Украине Дандыкин: РФ будет бить по дата-центрами не только в Киеве и применять "Кинжалы"

Москва25 сен Вести.Российская армия будет расширять географию ударов по дата-центрам, поражая их не только в Киеве, но и других крупных городах Украины. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. Он также предложил задействовать в них ракеты "Кинжал".

Такие удары, отметил эксперт, нарушат каналы связи между подразделениями ВСУ, что приведет к дезорганизации и потере командованием управляемости войсками.

Мы нащупали слабую точку противника, поэтому такие удары будем наносить в других крупных городах, не только в Киеве, но и в Харькове, Днепропетровске, а также по всей Западной Украине. Уверен, что в скором времени результаты этих ударов мы ощутим непосредственно на поле боя. Сейчас противник "варится" в трех котлах, но скоро их станет больше, благодаря ударам по этим новым целям сказал Дандыкин

Для успешного осуществления этих ударов и поражения дата-центров, которые могут находиться и на глубине, по его мнению, "надо не жалеть средств поражения", применяя ракеты "Кинжал".

В ночь на 24 сентября ВС РФ поразили в Киеве ряд объектов, на которых собирали и хранили украинские БПЛА и комплектующие к ним. Кроме того, были поражены телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый", которые обеспечивали услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ.