Эксперт: удары по мостам на Украине - логическое продолжение СВО Эксперт Бужинский назвал закономерным нанесение ударов по мостам на Украине

Москва4 окт Вести.Нанесение ударов по мостам на Украине является логическим продолжением кампании, которую ведут российские военные в рамках специальной военной операции. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Наконец-то дождались - на этой неделе начались удары по мостам на Украине. Было нанесено три удара по Южному мосту. Появилась информация, что по Северному мосту также били "Геранями" и не только. Два этих моста обеспечивают 90% транспортного трафика из западной части страны, а Южный мост 90% дальнего транспортного трафика из стран Западной Европы заметил он

По его словам, нарушить транспортное движение по мостам можно даже не разрушая переправу в целом.