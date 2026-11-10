Военный эксперт: удары по тылам Украины направлены на ее демилитаризацию Военный эксперт Ераносян: удары по тылам Украины работают на ее демилитаризацию

Москва10 ноя Вести.Удары ВС РФ по украинским мостам, энергетике и инфраструктурным объектам, используемым в военных целях, соответствуют поставленной задаче по демилитаризации Украины. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Мосты, инфраструктура и электроснабжение являются законной целью во время военных действий, указал он.

Что касается логики ведения боевых действий, то мосты, электроснабжение, различные инфраструктурные объекты даже гражданского типа, которые используются для производства дронов - они не могут не быть во внимании и не быть приоритетной целью для огневого поражения всеми видами оружия. Есть задача определенная, она поставлена, а именно - демилитаризация Украины. А она связана прежде всего с "вынесением" логистики, с лишением электроснабжения производств, которые занимаются производством оружия. И третий момент — это, безусловно, мосты заявил Ераносян

Также он назвал законной целью украинские теплоэлектроцентрали - ТЭЦ.

Они используют электроснабжение для производства дронов, которые потом, исходя из асимметричных действий и концепции террористической войны квазигосударства Украина, летят в нашу сторону. Вариантов нет подчеркнул эксперт

Нынешние власти Украины, по его словам, осознают, что происходит и каковы дальнейшие перспективы.

Они понимают, что их лишают логистики, электричества, топлива, портовой инфраструктуры. Ну и, конечно же, я думаю, это будет провоцировать выступление народных масс, оставшихся еще в заложниках у киевского режима подытожил Ераносян

Удары по логистике в тылу противника облегчают российским военным работу на передовой, отметил ранее в интервью ИС "Вести" военный эксперт, доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.