Эксперт раскрыл детали ударов ВС РФ по мостам на Украине Эксперт Степанов: ВС РФ ударами по мостам в Киеве апробируют новое вооружение

Москва5 окт Вести.Ударами по мостам на Украине ВС РФ апробирует новые передовые системы вооружения. Об этом в интервью ИС "Вести сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

В первую очередь он отметил новинку - ударный дрон "Герань" с кумулятивно-режущей специальной нагрузкой, который был использован при ударе по Южному мосту.

Это определенная новинка, которая призвана решить задачу нейтрализации подобных объектов. И, наверное, ключевым усилием сейчас является самая главная уязвимость данного, я не побоюсь слова, произведения инженерной инфраструктурной мысли еще советского периода. Это нарушение как раз-таки коммуникаций через основную пролетную часть, которая обеспечивает поддержку моста за счет очень сложной квантовой конструкции заявил Степанов

Эксперт добавил, что именно "Герани" с КРСН призваны нейтрализовать ванты, на которых держится конструкция. Степанов уточнил, что это сложная задача, так как ванты сделаны из закрытых оцинкованных стальных канатов.

Воздействие на квантовую конструкцию, на пролеты, а также на те части, которые потенциально с последующим перманентным воздействием могут опять же вскрыть уязвимости и де-факто разрушить конструкцию - это правильный абсолютно ход, и он логичен с точки зрения и апробации новых боевых решений, и ликвидации логистических и иных возможностей противника отметил эксперт

Степанов уточнил, что при ударах по мостам ВС РФ используют почти все дальнобойные системы.

Тут все зависит от боевой части. … Такие изделия, как [ракета] "Бандероль", допустим не имеют бетонобойной части пока. И мы видим, что "Герань" тоже используется со специализированной боевой частью. Поэтому отработка различных методик, они опять же идут в рамках тестирования подобных систем. Конечно же, мы не должны забывать про баллистическое оружие, которое имеет более серьезное разрушительное воздействие и кинетическую энергию, и, в принципе, скоростные показатели. И я убежден, что задействование, допустим, по отдельным объектам гиперзвука вполне тоже оправдано с точки зрения ликвидации логистических возможностей, и не исключаю подобных решений в перспективе в том числе. Самое главное - соотносимость цели, ее значимости и тех инструментов, которые задействуются для ликвидации заключил Степанов

Ранее профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что нанесение ударов по мостам на Украине является логическим продолжением кампании, которую ведут российские военные в рамках специальной военной операции.