Москва23 окт Вести.Российские операторы БПЛА "Герань" изменили тактику и теперь наносят удары на территории крайних западных областей Украины, что приводит к значительному ущербу и шоку из-за эффекта неожиданности. Это является демонстрацией новых возможностей российских беспилотников, заявил в интервью ИС "Вести" военный эксперт Юрий Кнутов.

Противник ожидает атаку с востока, северо-востока или юго-востока, однако БПЛА заходят с совершенно другой стороны, отметил он.

И такое показательное выступление, я бы назвал, наших "Гераней", оно повергло в шок и Львовские власти, и власти Украины, потому что стало понятно, что тот барьер, который считали на Украине как непреодолимый барьер в расстоянии непосредственно между Восточной и Западной Украиной, [теперь преодолен] отметил он

Ранее сообщалось, что в Ровненской области на западе Украины российской армией был поражен логистический центр ВСУ.