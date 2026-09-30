"Настоящий вой": эксперт Кузякин заявил о панике на Украине из-за ударов ВС РФ Кузякин: на Украине начался настоящий вой из-за ударов ВС РФ по военным объектам

Москва30 сен Вести.Круглосуточные удары Вооруженных сил России (ВС) РФ беспилотниками по военным объектам Украины вызвали тревожные настроения в украинских СМИ. Об этом заявил эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин агентству ТАСС.

С начала 2026 года успехи России в войне дронов стали настолько значительными, что в интернет-кругах противника и СМИ начался настоящий вой о потерянных компетенциях и бездарных руководителях. На специализированных украинских Telegram-каналах ищут виноватых и уже рисуют картину будущего с победой России сказал он

Эксперт добавил, что причиной таких настроений стало прочное закрепление России в малом небе над Украиной.

Кузякин подчеркнул, что усиление ударов по военным объектам Украины стало ответом на атаки киевского режима по гражданским объектам России. После этого, отметил эксперт, Москва перешла к непрерывным круглосуточным ударам дронами по Украине, в том числе по Киевской области.

По словам Кузякина, теперь речь идет не об отдельных "волнах" или "налетах": дроны запускаются без расписания и предварительного накопления сил, а их количество в небе над Украиной постоянно растет благодаря низкой стоимости и высокой скорости сборки таких аппаратов, как "Герань", "Бандероль" и "Гербера".

Ранее британский журнал The Economist написал, что Россия, начав трехстороннюю кампанию бомбардировок Украины, намерена парализовать Киев еще до прихода зимы.