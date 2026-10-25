Поддубный рассказал об ударах "Гераней-5" по Украине Поддубный: "Герани-5" бьют на всю глубину Украины, уничтожая узлы снабжения ВСУ

Москва25 окт Вести.Российские БПЛА "Герань-5" летят на высоте около 6 километров, недосягаемой для переносных зенитно-ракетных комплексов Вооруженных сил Украины, и успешно долетают до критически важной военной инфраструктуры Украины. Об этом заявил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

По словам Поддубного, высота полета дрона делает его практически неуязвимым для ПЗРК противника.

Высота полета "Герани-5" около 6 километров. А это значит, что сбивать их при помощи переносных зенитно-ракетных комплексов невозможно сказал Поддубный

Военкор отметил, что по характеристикам дрон приблизился к крылатой ракете.

В результате мы получаем почти крылатую ракету, которую можно производить массово и которую можно использовать для ударов на всю глубину территории Украины. Это очень важно, потому что через западные регионы идут все поставки вооружения, военной техники, боеприпасов для армии киевского режима. То есть это очень серьезный шаг в развитии наших ударных средств заявил Поддубный

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские операторы БПЛА "Герань" изменили тактику и теперь наносят удары по территории крайних западных областей Украины, что приводит к значительному ущербу и шоку из-за эффекта неожиданности.