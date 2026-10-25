Поддубный: "Герань-5" уничтожают только ракетами Patriot, которых у Украины нет

Поддубный: ВСУ могут сбить "Герань-5" только ракетами Patriot, которых у них нет Поддубный: "Герань-5" уничтожают только ракетами Patriot, которых у Украины нет

Москва25 окт Вести.С текущими параметрами российских беспилотников "Герань-5" их можно уничтожить только тяжелыми зенитно-ракетными комплексами, например Patriot, ракет для которых у Украины не хватает. Об этом заявил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

Журналист отметил, что у ВСУ нет эффективных средств противодействия БПЛА "Герань-5".

Их можно уничтожать только тяжелыми большими зенитно-ракетными комплексами. Тем же Patriot, с которым у Украины серьезные проблемы, потому что ракет просто не хватает. Сейчас, пожалуй, самый большой дефицит в мире – это ракеты PAC-3 для системы Patriot сказал военный обозреватель

Ранее Поддубный заявил, что БПЛА "Герань-5" летит на высоте около шести километров, недосягаемой для ПЗРК, и успешно долетает до западных областей Украины, уничтожая объекты военной инфраструктуры и логистики ВСУ.