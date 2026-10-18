Власти Украины в панике от бессилия перед российскими беспилотниками "Герань-5"

Подполье: российские БПЛА "Герань-5" пугают власти Украины Власти Украины в панике от бессилия перед российскими беспилотниками "Герань-5"

Москва18 окт Вести.Российский реактивный беспилотник "Герань-5" заставляет украинское руководство паниковать, поскольку у Киева нет средств противодействия.

Об этом представитель пророссийского подполья рассказал в беседе с ТАСС.

И военные, и представители администрации - все сходятся во мнении, что страшнее "Герани-5" для них сейчас нет ничего. Причина страха предельно проста – ВСУ ее сбить не могут, пока противопоставить им нечего сказал он

Собеседник агентства добавил, что защитные сетки против "Герани-5" оказались неэффективны, беспилотник их проходит насквозь, "как нож через масло".

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ПВО ВСУ становится все труднее отражать атаки российских БПЛА"Герань-5", поскольку они достигли рекордной скорости в 800 километров в час.