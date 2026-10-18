Москва18 октВести.Российский реактивный беспилотник "Герань-5" заставляет украинское руководство паниковать, поскольку у Киева нет средств противодействия.
Об этом представитель пророссийского подполья рассказал в беседе с ТАСС.
И военные, и представители администрации - все сходятся во мнении, что страшнее "Герани-5" для них сейчас нет ничего. Причина страха предельно проста – ВСУ ее сбить не могут, пока противопоставить им нечегосказал он
Собеседник агентства добавил, что защитные сетки против "Герани-5" оказались неэффективны, беспилотник их проходит насквозь, "как нож через масло".
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ПВО ВСУ становится все труднее отражать атаки российских БПЛА"Герань-5", поскольку они достигли рекордной скорости в 800 километров в час.