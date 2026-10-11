Москва11 окт Вести.Новые модели российских реактивных дронов "Герань" застали киевский режим врасплох, заявил The Guardian сооснователь украинской фирмы по производству БПЛА General Cherry Станислав Гришин.

По мнению Гришина, киевскому режиму потребуется минимум три-четыре месяца, чтобы хоть что-то противопоставить российским "Гераням".

Мы должны признать, что реактивные ["Герани"] застали нас врасплох сказал Гришин

Ранее Financial Times сообщала, что новые российские реактивные беспилотные летательные аппараты "Герань-4" и "Герань-5" изменили ход боев. По данным журналистов, "Герань-5" развивает скорость до 600 км/ч и может поражать цели на расстоянии до 1000 км с помощью боеголовки массой 90 кг. По своей конструкции аппарат приближен к крылатой ракете.

Тем временем украинские мониторинговые каналы сообщили, что реактивный беспилотник Вооруженных сил России впервые достиг города Львов на западе Украины.