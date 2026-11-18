Москва18 ноя Вести.Россия начала испытывать реактивный беспилотник "Герань-6", способный развивать скорость до 1000 километров в час, заявил украинским журналистам депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский.

Он отметил, что дронам-перехватчикам вооруженных сил Украины тяжело угнаться за новой "Геранью".

Если аппарат летит со скоростью около 800 км/ч, перехватчик должен двигаться как минимум так же быстро. В таких условиях эффективное кинетическое уничтожение целей чрезвычайно сложно цитируют нардепа украинские СМИ

Также Вениславский предупредил: украинские боевики должны быть готовы, что этот беспилотник сможет нести мощную боевую часть.

Ранее сообщалось, что ВСУ заметили новую тактику российских военных в применении беспилотников "Герань", благодаря которой дроны могут приближаться к целям почти бесшумно.