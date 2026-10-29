Бескрестнов: "Герани-5" при маневрировании развивают скорость до 1000 км/ч Советник Зеленского заявил, что российские "Герани-5" разгоняются до 1000 км/ч

Москва29 окт Вести.Скорость российских реактивных дронов "Герань-5", которые часто относят к крылатым ракетам, на отдельных участках достигает тысячи километров в час. Об этом рассказал советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

Мы фиксировали случаи, когда в ходе маневрирования "Герань-5" разгонялась до тысячи километров в час сказал он

По словам Бескрестного, возможности российских дронов постоянно растут.

Как ранее сообщил военный обозреватель Евгений Поддубный, эволюция отечественных беспилотников привела к созданию "Герани-5", которая стирает грань между ударным дроном и крылатой ракетой. Эксперт отметил, что главное преимущество "Герани-5" — низкая цена. Именно она позволяет организовать массовое производство аппарата.