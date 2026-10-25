Поддубный заявил, что "Герань-5" стирает грань между крылатой ракетой и БПЛА Поддубный: "Герань-5" стирает грань между крылатой ракетой и ударным БПЛА

Москва25 окт Вести.Эволюция отечественных БПЛА привела к созданию "Герани-5", которая стирает грань между ударным беспилотником и крылатой ракетой. Об этом заявил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

Поддубный отметил, что преимуществом "Герани-5" является ее низкая цена, которая позволяет организовать массовое производство.

Наши инженеры смогли сделать дешевый беспилотник с реактивным двигателем, который летит значительно быстрее, чем ударные беспилотники, которые используют поршневой двигатель. ... То есть на самом деле эта тенденция, она заключается в том, что грань между крылатой ракетой и ударным беспилотником, она постепенно размывается. Но здесь что важно, что это относительно недорогой ударный беспилотник, а, соответственно, массовый рассказал Поддубный

Он отметил важную тенденцию в отечественном ракетостроении - удешевление производства.

Мы идем по пути удешевления крылатых ракет. У нас появляются версии ракет, которые действительно стоят сильно дешевле, чем привычные нам "Калибры", чем привычные нам крылатые "Искандеры", модификации "Искандеров". И это такая очень важная тенденция заявил Поддубный

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об успехе ударов БПЛА "Герань". По его словам, их атаки на западные области Украины шокировали киевский режим.