Москва20 окт Вести.Российские беспилотники "Герань-5" практически неуязвимы для украинских систем ПВО благодаря высокой скорости и большой высоте полета. Об этом в авторской колонке написал журналист ИС "Вести" Евгений Куликов.

По словам Куликова, беспилотник построен по классической самолетной схеме.

Фюзеляж цилиндрической формы и прямые крылья делают его похожим на небольшую крылатую ракету. Дальность полета новой Герани свыше 10 тысяч км, а скорость может достигать 600 км/ч. Это почти в три раза больше предыдущих модификаций с поршневым двигателем, что делает дрон практически неуязвимым. Скорее всего, речь идет о том, что Украина не способна справиться с российскими "Геранями" заявил Куликов

Журналист отметил, что на Западе уже признали, что эти дроны стали полной неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и серьезно осложнили работу украинской ПВО.

"Герань-5" попросту нечем сбивать: они летят на высоте 7–8 километров и фактически недосягаемы для ПЗРК, например, типа "Игла". Скорость некогда знаменитых дронов-перехватчиков Meerops не превышает 280 км/ч. Этого в современных реалиях недостаточно. Сюда добавляется отсутствие ракет для систем Patriot, а также глубокий социально-экономический кризис внутри Украины, усугубившийся постоянным давлением России на критическую инфраструктуру написал Куликов

Подробнее о беспокойстве НАТО, вызванном неспособностью догнать Россию в современной гонке вооружений, читайте в колонке Евгения Куликова.