Москва20 окт Вести.Неспособность НАТО догнать Россию в современной гонке вооружений вызывает беспокойство у первых лиц альянса.

"Российская армия активно внедряет новые технологии и совершенствует методы ведения боевых действий, что делает ее более опасной", - об этом телеканалу CBC заявил Пьер Вандье, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации.

Пугает европейцев стремительное развитие отечественных беспилотных технологий в целом и реактивных ударных дронов в частности. Речь идет о новых "Геранях" 5-го поколения. Именно их вооруженные силы России все больше используют для нанесения ударов вглубь Украины

Беспилотник построен по классической самолетной схеме. Фюзеляж цилиндрической формы и прямые крылья делают его похожим на небольшую крылатую ракету. Дальность полета новой Герани свыше 10 тысяч км, а скорость может достигать 600 км/ч. Это почти в три раза больше предыдущих модификаций с поршневым двигателем, что делает дрон практически неуязвимым.

"Мы увидели изменения в том, как Россия ведет боевые действия. Они учатся, они адаптируются, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны", - уточнил Пьер Вандье.

Скорее всего, речь идет о том, что Украина не способна справиться с российскими "Геранями" последней итерации. На Западе уже признали, что эти дроны стали полной неожиданностью для ВСУ и серьезно осложнили работу украинской ПВО. "Герань-5" попросту нечем сбивать: они летят на высоте 7-8 километров и фактически недосягаемы для ПЗРК, например, типа "Игла". Скорость некогда знаменитых дронов-перехватчиков Meerops не превышает 280 км/ч. Этого в современных реалиях недостаточно. Сюда добавляется отсутствие ракет для систем Patriot, а также глубокий социально-экономический кризис внутри Украины, усугубившийся постоянным давлением России на критическую инфраструктуру.

Только за сентябрь в результате массированных ударов возмездия были уничтожены или сильно повреждены несколько предприятий с европейским участием. Среди них Kromberg and Shubert - крупная немецкая компания, производящая электрические бортовые кабельные системы для автомобилей (Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche), Polco Group, McDonalds, Coca-Cola, Pepsi-co и другие.

Под удар также попало множество логистических центров, распределяющих товары европейских производителей.

По большому счету, уничтожение складов Auchan, где киевский режим наряду с потребительскими товарами хранит продукцию двойного назначения, не что иное, как сигнал Евросоюзу и НАТО: вся европейская инфраструктура на территории Украины – теперь законная военная цель для наших новых "Гераней".

Убытки, которые несет Европа, растут день ото дня. Вначале это была финансовая помощь Украине, теперь к ней добавились миллионы долларов, которые крупные западные фирмы теряют каждый день в результате российских ударов возмездия.

Однако больше всего европейская военная элита опасается отставания в гонке вооружений. Сегодня от подписания бумаг до начала массового производства какого-либо товара военного назначения проходит несколько лет. Виной всему бюрократия внутри альянса и дефицит производственных мощностей. Пока европейские власти утвердят номенклатуру изделий, Россия сменит не одно и даже не два поколения своих беспилотных систем, и европейские разработки выйдут на рынок уже устаревшими

Как отмечает Европейское оборонное агентство, перевооружение союзников идет недостаточно быстро и эффективно, темпы наращивания оборонного потенциала отстают от запланированных значений. Увеличение расходов на оборону требует серьезных вливаний в бюджет.

Ну а российские "Герани" с реактивным двигателем как летели, так и продолжают лететь.

Польское издание Defence24 отмечает: применение Россией таких аппаратов диктует, например, Варшаве необходимость использовать для своей защиты дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы и авиацию, что, в свою очередь, еще больше истощает запасы бюджета.

Европейские аналитики указывают, что дальность "Гераней" 5-го поколения позволяет достигать логистических центров, военных баз и энергетических узлов в Восточной и Центральной Европе.

Судя по всему, отечественный реактивный дрон по-настоящему напугал военную элиту НАТО, которая знает реальные силы альянса.