Москва3 октВести.Умная система управления российского ударного беспилотника "Герань-5" позволяет придать дополнительную автономность БПЛА. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
Системы семейства линейки "Герань", особенно "Герань-5" с турбореактивным двигателем с повышенной дальностью и с умной системой управления, основанной на использовании алгоритмов искусственного интеллекта, позволяют придать дополнительную автономность подобным изделиям, а также обеспечить высокую эффективность на терминальной фазе наведениязаявил он
Разработчик систем РЭБ Игорь Потапов отметил, что точность БПЛА "Герань-5" достигнута благодаря огромной работе инженеров и интеграции большого количества оборудования, включая тепловизионные чувствительные камеры, инерциальные системы перемещения.
"Герань-5" может двигаться по заданному алгоритму с полетным заданием абсолютно без связи с оператором. С учетом скорости "Герани-5" на турбореактивном двигателе - это оружие, которое практически невозможно сбить и каким-то образом поразить, оказать воздействие средствами радиоэлектронной борьбысказал Потапов