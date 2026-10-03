Москва3 окт Вести.Умная система управления российского ударного беспилотника "Герань-5" позволяет придать дополнительную автономность БПЛА. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Системы семейства линейки "Герань", особенно "Герань-5" с турбореактивным двигателем с повышенной дальностью и с умной системой управления, основанной на использовании алгоритмов искусственного интеллекта, позволяют придать дополнительную автономность подобным изделиям, а также обеспечить высокую эффективность на терминальной фазе наведения заявил он

Разработчик систем РЭБ Игорь Потапов отметил, что точность БПЛА "Герань-5" достигнута благодаря огромной работе инженеров и интеграции большого количества оборудования, включая тепловизионные чувствительные камеры, инерциальные системы перемещения.