Москва9 сен Вести.Российские разработки в области беспилотников, включая дроны на оптоволокне и турбореактивные аппараты, дают глобальное преимущество в зоне проведения спецоперации. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Эксперт отметил, что лазеры, которые пойдут в серию, станут оптимальным средством огневого воздействия на любые дроны противника.

Вся номенклатура именно этого вооружения и оптимальные способы доставки, значит, сбросов и на оптоволокне наши дроны и, конечно же, турбореактивные – это глобальное преимущество. Лазеры, которые вот-вот пойдут в серию и которые, собственно, оптимальное огневое воздействие на любой дрон противника осуществляют… это уже говорит о том, что… меняются условия боя в связи с тем, что у нас появились новые виды вооружений. Мы освоили новую тактику, которая предполагает не только атаку с неба и контроль над малым небом, но и, конечно же, просачивание с помощью малых групп тактических, и научились очень хорошо работать в условиях городского боя, чего раньше не было, например, 3 года назад пояснил Ераносян

Ранее Герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого ПАО "ОАК" (в составе Ростех) Сергей Богдан рассказал об эффективности стелс-беспилотников, предназначенных для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57. По его словам, такие дроны могут незаметно доставлять боеприпасы к цели. Они высокоинтеллектуальны и при этом относительно дешевы в производстве.