Москва8 сен Вести.Стелс-беспилотники, предназначенные для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57, могут незаметно доставлять боеприпасы к цели. Об этом ИС "Вести" рассказал Герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого ПАО "ОАК" (в составе Ростех) Сергей Богдан.

Это достаточно высокоинтеллектуальные, прежде всего, малозаметные, относительно дешевые средства, которые обладают высокой эффективностью. Прежде всего, это связано с тем, что, предлагаемые модели данные обладают низкой радиолокационной заметностью и низкой заметностью в других диапазонах. И особенность современных условий такова, что требуется большое количество боеприпасов и эффективных и относительно недорогих. И вот именно вот эта номенклатура вооружения с широкими возможностями