Ростех: двигатель Су-57 выдерживает 2000 градусов при маневрах ухода от ракет

Двигатель Су-57 выдерживает температуру 2000 градусов при уклонении от ракет Ростех: двигатель Су-57 выдерживает 2000 градусов при маневрах ухода от ракет

Москва1 сен Вести.Силовая установка российского истребителя пятого поколения Су-57 дает возможность осуществлять фигуры высшего пилотажа, необходимые для уклонения от ракетных ударов противника, выдерживая при этом экстремальные температуры. Об особенностях самолета рассказала госкорпорация "Ростех" в своем Telegram-канале.

На прошедшем авиасалоне Aero India летчик-испытатель Сергей Богдан демонстрировал элементы высшего пилотажа, включающие выход на нулевую скорость на высоте 600 метров. Этот режим относится к числу наиболее сложных, поскольку внутренние поверхности двигателей при этом раскаляются до двух тысяч градусов Цельсия.

Это критическое испытание на грани термического экстремума, которое отечественная силовая установка проходит успешно за счет высокой надежности конструкции отмечается в публикации корпорации

В Ростехе подчеркнули, что демонстрация фигур высшего пилотажа показывает уникальные боевые возможности Су-57. Высокая маневренность самолета предоставляет дополнительный метод уклонения от вражеских ракет.

Как сообщил ранее директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец, новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит управлять дронами.