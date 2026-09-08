В ОАК отметили значительный интерес в Египте к российскому Су-57 Замглавы ОАК Ярковой заявил, что Су-57 вызывает в Египте значительный интерес

Москва8 сен Вести.Истребитель пятого поколения Су-57, который представили на оборонной выставке El Alamein International Airshow 2026 вызывает в Египте значительный интерес. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК" (в составе Ростех) Сергей Ярковой.

Су-57, который мы здесь представляем, он вызывает в регионе значительный интерес. Это самолет пятого поколения, который единственный в мире участвует в реальных боевых действиях, и мы имеем возможность фактически постоянно его дорабатывать, внедрять те наработки, которые у нас есть, которые мы получаем из реальной боевой обстановки сказал он

Ранее Герой России, шеф - пилот ОКБ Сухого ПАО "ОАК" (в составе Ростех) Сергей Богдан заявил, что стелс-беспилотники, предназначенные для запуска с борта истребителя Су-57, могут доставлять вооружение к цели, практически в незаметном режиме.